«Сереженька»: как на самом деле Моисеев относился к Гороху

Стали известны подробности о жизни певца.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

На канале НТВ показали вышедший пять лет назад выпуск шоу «Секрет на миллион» с Борисом Моисеевым. Певец пришел в студию со своим директором Сергеем Горохом. И тогда он очень тепло отзывался о мужчине.

«Сереженька! Это мой самый лучший друг! Мы 25 лет вместе уже», - заявил он Лере Кудрявцевой.

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Пять лет назад Моисеев признался Кудрявцевой, что чувствует себя хорошо, однако ему сложно много разговаривать после перенесенного инсульта. По словам артиста, Горох помогает ему во всем.

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