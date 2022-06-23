«Сережа - сладкий, его кто-то крышует»: Шахназаров - о благополучной карьере осудившего страну Лазарева

Журналист уверен, что причина кроется в ориентации певца.

Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров не увидел противоречия в том, что Сергей Лазарев, выступивший против действий России на Украине, продолжает сегодня выступать и появляться на телевидении. По мнению публициста, певец имеет такие привилегии благодаря своей нетрадиционной ориентации.  

«Ну Сережа – он сладкий. Его, видимо, кто-то так крышует мощно, у него такая любовь, наверное, с кем-то!» - убежден Шахназаров.

Ранее в этом же выпуске «Полного абзаца» журналист припомнил сказанное Маргаритой Симоньян о Максиме Галкине, разоблачившей его ориентацию. Публицист поддержал коллегу, поскольку уверен, что настало время говорить правду.

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