«Сережа - сладкий, его кто-то крышует»: Шахназаров - о благополучной карьере осудившего страну Лазарева

Журналист Михаил Шахназаров не увидел противоречия в том, что Сергей Лазарев, выступивший против действий России на Украине, продолжает сегодня выступать и появляться на телевидении. По мнению публициста, певец имеет такие привилегии благодаря своей нетрадиционной ориентации.

«Ну Сережа – он сладкий. Его, видимо, кто-то так крышует мощно, у него такая любовь, наверное, с кем-то!» - убежден Шахназаров.

Ранее в этом же выпуске «Полного абзаца» журналист припомнил сказанное Маргаритой Симоньян о Максиме Галкине, разоблачившей его ориентацию. Публицист поддержал коллегу, поскольку уверен, что настало время говорить правду.