Серебряков вернулся из Канады и пришел на премьеру фильма с дочкой

Актер Алексей Серебряков пришел на премьеру фильма «Одержимая» вместе со своей дочкой Дарьей.

Напомним, что актер 11 лет прожил в Канаде вместе со своей семьей. В прошлом году он объявился в России.

В последнее время актер живет на два города — в Москве и Торонто, сообщает Super.ru.

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Напомним, что на премьере фильма «Одержимая» появились и другие звезды. Среди них Виктория Лопырева с мужем Игорем Булатовым, Виктория Дайнеко, Полина Гренц, Алена Водонаева, Мария Шумакова и другие. На большие экраны картина выйдет 14 июля.

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