Серебряков оставил старшего сына в Канаде, переехав в Россию

Артист Алексей Серебряков поднял троих наследников — двух сыновей и дочку, все дети приемные.

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Дочь Дарью родила жена знаменитости в первом браке, однако Серебряков воспитал ее как свою. Сыновей Даню и Степу он с женой взял из разных детских домов, хотя они фактически родные братья. В настоящий момент все наследники уже взрослые. Дарье уже 26 лет, Дане — 21, а Степану — 19.

Как рассказала Дарья, Алексей Серебряков вместе с близкими переехал в Россию уже почти два года назад. И лишь Даня решил остаться в Торонто, там он доучивается в киношколе, кроме того, у парня есть возлюбленная, которую он не хочет оставлять — 19-летняя Лиззи. К слову, благородных кровей. Ее отец — лорд.

Источник: КП.