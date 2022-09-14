Серебристые сапоги и логотипы в виде принта: Антонова назвала главные обувные тренды сезона

«Наличие платформы в новинках осенне-зимней обуви мы могли наблюдать и раньше, а теперь вновь это главный хит женских моделей обуви холодного периода. Не впервые приходится наблюдать сапоги в моделях «трубы» и «гармошка», которые также хорошо знакомы многим красавицам», - написала Наталия Антонова в своем телеграме.

Итак в числе самых важных модных направлений она выделила следующие: меховая обувь, сабо, лоферы, луноходы, сапоги-трубы, сапоги-гармошка, платформа, нестандартные формы каблуков, «бесконечные» ботфорты, жокейские сапоги, квадратный носок, серебристая обувь, геометрический принт, монограммы и логотипы в качестве принта, шнуровка.