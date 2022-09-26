«Сердце разрывается»: певица Алсу шокирована трагедий в Ижевске

Певица Алсу в своих соцсетях призналась, что ужасно чувствует себя из-за трагедии в Ижевске, где погибли школьники.

Звезда сама многодетная мама и боль незнакомых ей людей воспринимает как свою.

«Сердце разрывается. Сил родным и близким», — написала певица Алсу в микроблоге.

Ранее на трагедию отозвались Яна Рудковская. Ксения Собчак, Маргарита Симоньян, Стас Ярушин и другие знаменитости.

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Напомним, трагедия произошла в школе номер 88 города Ижевска. Вооруженный мужчина проник на территорию школы и открыл огонь по ученикам и педагогам. В результате стрельбы погибли тринадцать человек, семь из них дети. Стрелок покончил с собой. Известно, что нападавшему было 34 года, он выпускник этой школы.