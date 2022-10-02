«Сердце разрывается»: беременная Катя Гордон неожиданно оказалась под капельницей

Ее подписчики тут же обеспокоились состоянием звезды, но Екатерина поспешила их объяснительным постом в той же социальной сети.

«В общем, ничего страшного, у меня большой срок беременности, и я переутомилась. Врач решил меня пару дней придержать в больничке, отняв саблю и поставив катетер, - написала Гордон. – Выгляжу, и правда, не очень, сердце разрывается, как и у многих из вас, но не помираю, не паникую, рук не опускаю. На неделе буду огурцом».

Адвокат иронично добавила, что у них с подругой-Лерой проходит соревнование на самые стремные фотографии друг друга. И у Кати тоже есть, чем ответить – она припасла забавный снимок Кудрявцевой с кукурузой.

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Добавим, что вечером 2 октября Гордон записала «сториз» для поклонников, в котором сообщила о том, что собирается на следующий день сбежать из больницы.

Напомним, что в июне проходила новость о том, что ее экстренно госпитализировали.