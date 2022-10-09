«Сердце обливается кровью!»: жена Прилучного высказалась против азербайджанского правительства

Актриса Зепюр Брутян, хоть и родилась в Москве, но не забывает и о своей этнической родине - Армении. Как и многие другие армяне, проживающие в России, она с тревогой следит за новостями об армяно-азербайджанском конфликте.

В субботу актриса опубликовала на своей странице в соцсети видеоролик, демонстрируюший красоту и величие древнего Татевского монастыря, основанного в 906 году и расположенного к западу от Нагорного Карабаха.

«Сердце обливается кровью!» Эту мощь хочет уничтожить азербайджанское правительство! В нескольких километрах от этого места через день-два ведутся боевые действия», - написала супруга Павла Прилучного под видео.

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