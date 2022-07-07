«Сердце изначально было предательским»: Шагин – о Галкине и Хаматовой

Актер Антон Шагин заявил, что такие люди, как юморист Максим Галкин и актриса Чулпан Хаматова относятся к «иудову племени».
«Нынешняя ситуация многое проявила - значит, сердце у этих людей изначально было предательским. Вот и все. Добавить больше нечего».
По словам Антона Шагина, ему жаль, как Галкина, так и Хаматову. «Они совершили свой выбор, и пусть это будет на их совести», - заметил Антон Шагин, сообщает «АиФ».
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Напомним, что Максим Галкин уже несколько месяцев проживает в Израиле. Актриса Чулпан Хаматова со своей стороны обосновалась в Латвии.