«Сердце изначально было предательским»: Шагин – о Галкине и Хаматовой

По словам Антона Шагина, ему жаль, как Галкина, так и Хаматову. «Они совершили свой выбор, и пусть это будет на их совести», - заметил Антон Шагин, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Максим Галкин уже несколько месяцев проживает в Израиле. Актриса Чулпан Хаматова со своей стороны обосновалась в Латвии.

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