«Серафима и Саффрон»: как выглядят ангелоподобные дети певицы Нюши

Певица Нюша дважды повторила один и тот же пиар-ход – имена сына и дочки хранила в секрете, а потом неожиданно раскрывала их.
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Причем с дочкой она поступила вдвойне хитро – вначале просто не говорила имени, потом заявила, что наследницу зовут Симба, а потом призналась, что настоящее имя у девочки все-таки Серафима-Симба.
Имя сына, который появился на свет в декабре 2021 года, Нюша раскрыла поклонникам в июле. Малыша зовут Саффроном.
В последнее время певица предпочитает называть своих наследников открыто. В личном блоге жена Игоря Сивова показала, как ее малыши играют вместе.
Нюша показала, как ее малыши играют вместе. Фото: соцсети
«Серафима и Саффрон», - коротко подписала она кадр.
Фолловеры были очарованы дочкой и сыном Нюши, многие заметили, что они со своими светлыми волосами похожи на ангелов.