«Серафима и Саффрон»: как выглядят ангелоподобные дети певицы Нюши

Певица Нюша дважды повторила один и тот же пиар-ход – имена сына и дочки хранила в секрете, а потом неожиданно раскрывала их.

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Причем с дочкой она поступила вдвойне хитро – вначале просто не говорила имени, потом заявила, что наследницу зовут Симба, а потом призналась, что настоящее имя у девочки все-таки Серафима-Симба.

Имя сына, который появился на свет в декабре 2021 года, Нюша раскрыла поклонникам в июле. Малыша зовут Саффроном.

В последнее время певица предпочитает называть своих наследников открыто. В личном блоге жена Игоря Сивова показала, как ее малыши играют вместе.