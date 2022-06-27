Семью не светил, не сделал никому плохо: о поразительной скромности Юры Шатунова — Лена Миро

Лена Миро в своем ЖЖ описала свои наблюдения за прощанием Юрия Шатунова. Блогер заметила, что к его гробу выстроились непрекращающиеся километровые очереди, люди рыдали у его гроба. А вот знаменитостей на кладбище появилось — раз, два и обчелся.

Это и есть народная любовь, без показухи и пиара, самая настоящая, искренняя и чистая, считает Миро.

«Он не засветился нигде, не сделал кому-то плохо, не ругался публично, не устраивал постановки со здоровьем и так далее. Даже семью не светил — кто-нибудь знает, как выглядит его жена и дети? Значит, можно без вот этого «все личное — на потеху»? Посмотрела тут, и на концерты к нему ходили, собирал полные залы!» — написала Миро.

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