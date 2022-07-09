Семья в сборе: покинувшая страну Саша Савельева показала, как уже подрос ее сын

Многие звезды этой весной покинули страну. Большая часть знаменитостей осела в Израиле. Туда же улетела и певица Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым и сыном Леоном.

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Звездное семейство проводит в жаркой стране отпуск. В День семьи, любви и верности исполнительница решила передать привет подписчикам и показала себя вместе с мужем и сыном на одном фото.

Подписчики заметили, каким уже большим стал наследник пары. Звездная мама редко показывает Леона, и на редких снимках очень заметно, как растет мальчик. В этом году ему, к слову, исполнилось 3 годика.