Семья в сборе! Мерьем Узерли поделилась редким совместным фото мамы Урсулы и отца-турка Хуссейна

Мерьем Узерли поздравила отца Хюссейна с днем рождения. Признавшись, что, будучи уже взрослой и состоявшейся личностью, она по-прежнему словно маленькая девочка любит своего папу.

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В личном микроблоге звезда «Великолепного века» поделилась редкими семейными фото, показав маму и отца вместе. Хюссейн Узерли выше дочки едва ли не на голову. Он по-прежнему крепок в плечах и мужественен. А мама актрисы — немка по происхождению, миниатюрная, светловолосая и очень трогательная. Вместе с мамой бабушку и дедушку навестили дочки Мерьем Узерли — Лара и малютка Лили.