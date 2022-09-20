Семья в сборе! Мерьем Узерли поделилась редким совместным фото мамы Урсулы и отца-турка Хуссейна

Мерьем Узерли поздравила отца Хюссейна с днем рождения. Признавшись, что, будучи уже взрослой и состоявшейся личностью, она по-прежнему словно маленькая девочка любит своего папу.
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В личном микроблоге звезда «Великолепного века» поделилась редкими семейными фото, показав маму и отца вместе. Хюссейн Узерли выше дочки едва ли не на голову. Он по-прежнему крепок в плечах и мужественен. А мама актрисы — немка по происхождению, миниатюрная, светловолосая и очень трогательная. Вместе с мамой бабушку и дедушку навестили дочки Мерьем Узерли — Лара и малютка Лили.
«Папочка, с днем рождения! Я так тебя люблю!!» — подписала совместные кадры с именинником Мерьем.
Мерьем Узерли с дочками Ларой и Лили, мамой Урсулой и отцом Хюссейном. Фото: личный архив
Актриса очень привязана к своей семье. Помимо старшей дочки Лары, у звезды «Великолепного века» также есть малышка Лили. Отцы у девочек разные. Однако нынешний возлюбленный Мерьем Узерли просто обожает свою падчерицу и растит ее как собственного ребенка.