«Семья моей дочери»: Роза Сябитова сказала все, что думает о своем зяте

Соведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова не так давно стала бабушкой маленькой девочки. Новым статусом телесваху одарила дочка Ксения.

Сейчас молодая мама все еще восстанавливается после родов и вместе с мужем Максимом Шевченко живет в загородном доме Розы Сябитовой. Бабушка помогает присматривать дочери за маленькой наследницей, которой скоро исполнится два месяца.

Правда, Роза Сябитова успевает не только нянчить внучку, но и получше приглядеться к зятю. В телеграм-канале она призналась, что Максим Шевченко ее полностью устраивает.