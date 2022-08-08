Съемок меньше, зарплата ниже: Рустам Солнцев сообщил, что карьера Ксении Бородиной на «Доме-2» под угрозой

Известный экс-участник «Дома-2», шоумен Рустам Солнцев сообщил у себя в Telegram, что карьера Ксении Бородиной на телепроекте, который она ведет с момента его основания, висит на волоске.

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По словам Солнцева, Бородина хвастается дороговизной своего нижнего белья, в то время как в ее бюджете вот-вот образуется брешь.

«Мои агенты на проекте рассказали, что на Д2 ей урезали зарплату как профнепригодной, проект едва жив и предложили уменьшить количество съемок на поляне, она же объясняет меньшую занятость на Д2 другими проектами. Думаю, п… . Все ее проекты публике хорошо известны – понты и мимо всех нот Успенскую орать по кавказским кабакам», - сообщил блогер.

Сама Бородина демонстрирует в своем микроблоге исключительную роскошь жизни. И создает впечатление благополучной жительницы Рублевки.