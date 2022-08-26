«Семочка уже в Израиле»: Шахназаров назвал Трескунова деревянным и пафосным

Как отметил Шахназаров, потом телеведущая Ирина Шихман, которая сидит на грантах, затащила Трескунова на интервью. «Он нес такую ахинею. Есть мальчики, которые пытаются казаться умными и хорошими. Семочка уже в Израиле», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Семен Трескунов не раз негативно высказывался о России. Он пытался вызвать на словесную дуэль Никиту Михалкова, но тот никак не отреагировал на эти потуги.