Съемки в фильмах и участие в шоу: что связывало Писанку из «Сватов» с Зеленским

Актриса Руслана Писанка, которая прославилась по сериалу «Сваты», на протяжении своей жизни несколько раз пересекалась во всевозможных проектах с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

К примеру, в первый раз они столкнулись в 2006 году, где участвовали в первом сезоне «Танцев со звездами».

С 2008 года Руслана Писанка вместе с Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс». Спустя год Писанка сыграла с ним в украинском фильме-мюзикле «Как казаки...». Еще через год Руслана получила роль Нины Сергеевны в популярном проекте «Квартала-95» сериале «Сваты», сообщает МК.ru.

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Напомним, что Руслана Писанка ушла из жизни в возрасте 56 лет. В последние месяцы она жила в Германии, где боролась с тяжелой болезнью.