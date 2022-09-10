Съемки третьего сезона «Ведьмака» закончены

Фанаты пытаются дать прогноз относительно сроков его появления на Netflix.
Кадр из сериала «Ведьмак»

Третий сезон «Ведьмака» выйдет в 2023 году. Фото: кадр из сериала

Cъемки третьего по счету сезона сериала «Ведьмак» от Netflix благополучно завершились. Об этом сообщили в социальных сетях участники съемочной группы, в том числе режиссер последних двух эпизодов Бола Огун.

Работа над новым сезоном началась 31 марта 2022 года на севере Италии. С тех пор пор группе приходилось переезжать в Словению, Хорватию, они работали в марокканской пустыне и в студии в Великобритании.

Исполнитель роли Ведьмака Генри Кавилл по завершении съемок поблагодарил актеров и съемочную группу в письме, которое сейчас распространяют многие СМИ. 

«Вот это сезон! Я просто хотел поблагодарить всех вас за решимость и самоотверженность во время трудного съемочного процесса. Надеюсь, вы все сможете насладиться заслуженным отдыхом», - написал актер.

Дата появления новых серий на Netflix пока не называется. По мнению фанатов, это случится в период  с апреля по июль 2023 года.

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Премьера «Ведьмака», снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года, второй сезон вышел 17 декабря 2021 года. 

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