Съемки остановили: неожиданный звонок по телефону довел Долинского до истерики

В разгар съемочного процесса у актера Владимира Долинского неожиданно зазвонил телефон. Некто на другом конце провода сообщил Заслуженному артисту России новость, услышав которую он долго не мог успокоиться.

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«Долинскому надо заходить в кадр, а он рыдает. Прекрасного артиста, известного мастера перевоплощения мы видели разным, но зареванным никогда, он не мог оставить равнодушным никого из нас», — рассказали репортерам на съемочной площадке.

Как оказалось, слезы Долинского были от радости. Дочь Владимира, одна из ведущих молодых актрис Малого театра, подарила актеру внука.

«Впервые в жизни я рыдал от счастья. У нас родился Даниил Дмитриевич Марин–Долинский! Львенок! В Яблочный Спас пришел на свет!» — поделился Долинский.

Источник: prozvezd.info