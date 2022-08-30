Съемки нового шоу Андрея Малахова отменили в последний момент

Съемки нового шоу телеведущего Андрея Малахова «Малахов» отменили в последний момент. Выпуски должны были снимать 30 и 31 августа.

Как удалось выяснить журналистам, связано это с тем, что в новую телесетку на неделю с 5 по 11 сентября ток-шоу не поставили. Однако программа все равно выйдет, но несколько позже. Премьеру перенесут на вторую половину сентября.

Как отмечают создатели программы, снимать сейчас шоу не актуально. К середине сентября программа устареет, сообщает kp.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что в новом шоу Андрея Малахова не будет фриков. В программе будут рассказывать об успехах и проблемах обычных людей и пытаться им помочь.