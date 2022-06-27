Съемки начнутся в этом году: стало известно, когда восьмой сезон «Сватов» выйдет на экраны

Из-за пандемии коронавируса продолжение сериала «Сваты» снимали дольше, премьера все время откладывалась. Хотя седьмой сезон поклонники ждали в общей сложности 10 лет. Когда премьера состоялась, режиссеры не обещали восьмой сезон. Но он все-таки будет.

О продолжении «Сватов» рассказал кинокритик Николай Горбашев в интервью сайту Solenko.info. Эксперт поведал, что съемки восьмого сезона любимой комедии начнутся уже в конце 2022 года. А вот премьера, предположительно, состоится в середине 2023 года.

Кроме того, в продолжении не будет актрисы Анны Кошмал. Звезда, сыгравшая внучку Будько и Ковалевых, исключена из состава за свою негативную позицию.