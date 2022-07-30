Съемки идут полным ходом: Регина Дубовицкая анонсировала возвращение «Аншлага» на ТВ

Юмористическая программа «Аншлаг» после длительного отсутствия вновь готовится к выходу на телеэкраны. Участники передачи вовсю работают над новыми выпусками, хотя при этом и сами точно не знают — когда именно «Аншлаг» появится в эфирной сетке.

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«Я сама не знаю, когда нас ждать в эфире. Но мы не расслабляемся. Вот, в данный момент я готовлю новый выпуск. Работа идет, потому что нам сказали, что нужно работать и все поставят в эфирную сетку», — поделилась Регина Дубовицкая.

По словам 73-летней ведущей, вероятнее всего, новый сезон начнут показывать ближе к зиме.

Ранее стало известно, что Регине Дубовицкой, как и другим участникам «Аншлага», сохранили зарплату на время простоя.

По материалам prozvezd.info