Съемки идут полным ходом: Регина Дубовицкая анонсировала возвращение «Аншлага» на ТВ

Юмористическая программа «Аншлаг» после длительного отсутствия вновь готовится к выходу на телеэкраны. Участники передачи вовсю работают над новыми выпусками, хотя при этом и сами точно не знают — когда именно «Аншлаг» появится в эфирной сетке.
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«Я сама не знаю, когда нас ждать в эфире. Но мы не расслабляемся. Вот, в данный момент я готовлю новый выпуск. Работа идет, потому что нам сказали, что нужно работать и все поставят в эфирную сетку», — поделилась Регина Дубовицкая.
По словам 73-летней ведущей, вероятнее всего, новый сезон начнут показывать ближе к зиме.
Ранее стало известно, что Регине Дубовицкой, как и другим участникам «Аншлага», сохранили зарплату на время простоя.
По материалам prozvezd.info