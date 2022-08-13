«Съемки – это большая нагрузка, а Андрей уже не мальчик»: Сафронов высказался о Малахове

Никас Сафронов выразил беспокойство за Андрея Малахова, который продолжает сниматься в ток-шоу. По мнению Народного художника России, телеведущий устал от бешеного графика и банальной нехватки времени.

Он также отметил возраст шоумена. Как считает Сафронов, любой человек за 50 хочет спокойного ритма жизни, а бесконечные съемки, как в случае с Малаховым, совсем не то, за что хочется держаться.

«Я думаю, что он уже и сам подустал от такого графика, который был у него в последнее время. Съемки – это большая нагрузка. А Андрей – уже не мальчик», — выразился художник.

Ранее стало известно, что руководство канала «Россия 1» решило закрыть программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Но без работы телеведущий не останется.

Источник: prozvezd.