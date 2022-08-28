Семина выругалась на Пугачеву: «Алла вбила себе в голову, что она — пуп земли. Ну и хрен с ней!»

Разве что ленивый не обсудил фееричное возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Примадонна не появлялась на родине несколько месяцев, а накануне 1 сентября, как и обещала, вернулась в Москву.
Медийные личности по-своему отреагировали на громкое событие. Кто-то оказался очень рад, а кого-то, напротив, сильно задел повышенный интерес к персоне Аллы Борисовны. Например, легендарную актрису Тамару Семину.
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Народной артистке РСФСР невдомек, почему общественность ловит каждое слово артистки. Семина предположила, что, возможно, по этой причине Алла Пугачева стала мнить себя важной персоной.
«Что на нее смотрят, как на Вангу? Почему так акцентируют внимание на ее словах? Это ж с ума сойти! Пугачева – самовлюбленная женщина. Вбила себе в голову, что она - пуп земли. Ну и хрен с ней! Пусть живет с этим! Мне лично смешно!» — приводит слова артистки портал prozvezd.info.
Ранее Алла Пугачева пояснила, зачем вернулась в Россию.