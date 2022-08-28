Семина выругалась на Пугачеву: «Алла вбила себе в голову, что она — пуп земли. Ну и хрен с ней!»

Разве что ленивый не обсудил фееричное возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Примадонна не появлялась на родине несколько месяцев, а накануне 1 сентября, как и обещала, вернулась в Москву.

Медийные личности по-своему отреагировали на громкое событие. Кто-то оказался очень рад, а кого-то, напротив, сильно задел повышенный интерес к персоне Аллы Борисовны. Например, легендарную актрису Тамару Семину.

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Народной артистке РСФСР невдомек, почему общественность ловит каждое слово артистки. Семина предположила, что, возможно, по этой причине Алла Пугачева стала мнить себя важной персоной.