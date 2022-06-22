Семейный подряд: жена, дочь и внучки Элвиса Пресли оставили свои следы на Аллее славы в Голливуде

24 июня в Америке выходит байопик, посвященный легендарному певцу и актеру Элвису Пресли. Самого короля рок-н-ролла сыграл молодой модельмен Остин Батлер, компанию ему составил неподражаемый Том Хэнкс.

В продвижении фильма активно участвует семья Элвиса – его жена Присцилла и дочь Лиза Мари. 21 июня весь звездный клан принял участие в мероприятии возле знаменитого Китайского кинотеатра в Голливуде.

77-летняя Присцилла, 54-летняя Лиза-Мари, а также внучки певца - 33-летняя Райли и 13-летние близняшки Харпер и Финли – оставили отпечатки своих рук в цементе на местной Аллее славы. Остин Батлер и режиссер картины Баз Лурман присутствовали при этом и улыбались прессе.

Фотографии с мероприятия опубликовало издание Hola! Оно же отметило, что семью Пресли весьма впечатлили получившийся фильм и конкретно игра Батлера.

Да, в Америке чтут наследие Элвиса. Даже его юные внучки, еще не начавшие звездную карьеру, могут оставить свои отпечатки рядом со следами Чарли Чаплина, Джека Николсона, Мэрилин Монро, Клинта Иствуда, Харрисона Форда, Джонни Деппа, Арнольда Шварценеггера, Джима Керри, Аль Пачино, Майкла Джексона и Хью Джекмана.

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