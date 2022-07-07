«Семейный дом через 10 метров»: Григорий Лепс признался, что после развода живет в офисе

Новости о разводе Григория Лепса с женой Анной Шаплыковой стали неожиданностью для многих. Процесс прошел очень быстро – в ноябре 2021 года они подали заявление, в декабре их уже развели. По сей день поклонники гадают, что же произошло в семье звезды, и почему спустя 20 лет брака все так закончилось.

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Лепс возложил вину за произошедшее на себя. Он в интервью газете «Телесемь» признался, что обидел Анну «в очень некрасивой форме». И после развода дома не живет.

«Я бываю дома, меня пускают. Живу сейчас в офисе, а семейный дом через 10 метров», - признался певец.

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