Семейная идиллия: появились снимки, как Галкин целует Пугачеву и машет детям на вокзале

Несколько лет назад юморист провожал жену и наследников в Юрмалу с Рижского вокзала столицы.
Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Телеграм-канал «НеМалахов. Сливки» обнародовал снимки с камер наблюдения, которые расположены  на железнодорожном вокзале в Москве.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: телеграм-канал "НеМалахов. Сливки"

На них можно увидеть, как несколько лет назад юморист Максим Галкин провожал свою жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри в Юрмалу.

Максим Галкин с детьми. Фото: телеграм-канал "НеМалахов. Сливки"

На кадрах Галкин и Пугачева на прощание целуются на перроне. У них полная семейная идиллия. На другом кадре Галкин машет своим деткам, которые находятся в прицепном вагоне вместе с няней.

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Напомним, что несколько лет назад отъезд звездной семьи с Рижского вокзала в Юрмалу наделал много шума. Примадонну с родными подвезли к прямо к перрону, что вызвало недовольство некоторых россиян.

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