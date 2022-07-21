Семейная идиллия: появились снимки, как Галкин целует Пугачеву и машет детям на вокзале

Телеграм-канал «НеМалахов. Сливки» обнародовал снимки с камер наблюдения, которые расположены на железнодорожном вокзале в Москве.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: телеграм-канал "НеМалахов. Сливки"
На них можно увидеть, как несколько лет назад юморист Максим Галкин провожал свою жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри в Юрмалу.
Максим Галкин с детьми. Фото: телеграм-канал "НеМалахов. Сливки"
На кадрах Галкин и Пугачева на прощание целуются на перроне. У них полная семейная идиллия. На другом кадре Галкин машет своим деткам, которые находятся в прицепном вагоне вместе с няней.
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Напомним, что несколько лет назад отъезд звездной семьи с Рижского вокзала в Юрмалу наделал много шума. Примадонну с родными подвезли к прямо к перрону, что вызвало недовольство некоторых россиян.