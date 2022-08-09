Семейная идиллия: Нюша в рубашке оверсайз и модных сланцах Adidas отметилась на пляже с дочкой и крохотным сыном

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и родными, но всю юность певица посвятила карьере.

Ей удалось покорить публику, записать успешные хиты. Но пять лет назад она сыграла свадьбу с Игорем Сивовым. После этого звезда стала посвящать себя семье.