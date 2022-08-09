Семейная идиллия: Нюша в рубашке оверсайз и модных сланцах Adidas отметилась на пляже с дочкой и крохотным сыном

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и родными, но всю юность певица посвятила карьере.
Ей удалось покорить публику, записать успешные хиты. Но пять лет назад она сыграла свадьбу с Игорем Сивовым. После этого звезда стала посвящать себя семье.
Уже несколько месяцев Нюша живет в Дубае. Она растит дочку Серафиму-Симбу. А в конце прошлого года у нее родился сын Саффрон.
После декрета лишь недавно артистка вернулась на сцену. Она привозила малыша в Москву, но потом устроила большое путешествие. Звезда посетила Бали, где несколько дней была только с мужем.
А на днях Нюша с семье прилетала на Мальдивы. Она поделилась трогательным фото. Певица предстала в белой рубашке оверсайз и сланцах Adidas YEEZY.
Она отказалась от макияжа и распустила волосы. Муж был рядом с ней и держал на руках кроху сына. Симба красовалась в платье и сланцах, как у мамы. Также в кадр попал сын Сивова от первого брака.
Нюша и Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды
«Лето ну прям супер-мега-активное. Столько внутренних процессов запущено… Я успела побывать в Москве, в Дубай, на Бали, еще раз в Дубай… и теперь мы на Мальдивах. Впервые с мужем мы проводим совместный ретрит! Это очень необычный, интересный и вдохновляющий опыт. Посмотрим, о чем это для меня», — написала артистка.
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие восхитились тем, как выглядит Нюша. Другие стали разглядывать сына звезды, который заметно подрос. «Красота», «Вот это счастье», «Какие вы чудесные!», «Мальчик чудесный», «Большая семья», — прокомментировали пост подписчики.