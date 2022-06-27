Семейная идиллия: Кети Топурия засняла, как годовалый сын смотрит мультфильмы с сестрой

Кети Топурия является известной певицей. Уже много лет она выступает на сцене в качестве солистки группы «А’Студио». Обычно артистка хвастается яркими образами, а вот о личной жизни говорит не часто.

Примечательно, что она сообщила о разводе с Львом Гейхманом, когда уже не жила с ним. А о своем романе с Львом Деньговым заговорила, когда уже была с ним несколько месяцев.