Семейная идиллия: Кети Топурия засняла, как годовалый сын смотрит мультфильмы с сестрой

Кети Топурия является известной певицей. Уже много лет она выступает на сцене в качестве солистки группы «А’Студио». Обычно артистка хвастается яркими образами, а вот о личной жизни говорит не часто.
Примечательно, что она сообщила о разводе с Львом Гейхманом, когда уже не жила с ним. А о своем романе с Львом Деньговым заговорила, когда уже была с ним несколько месяцев.
Не так давно Кети отметила семилетие дочки Оливии от первого брака. Для малышки была организована вечеринка. А потом певица отправилась давать концерты. Однако свободное время артистка всегда посвящает семье.
На этот раз Топурия поделилась домашними кадрами. Она засняла сына Адама, который сидел и смотрел мультфильм вместе с сестрой. Певица наглаживала его волосы. Она посмеялась, когда Оливия попросила принести ей газировку.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у Кети красивые дети. Другие поразились тому, как вырос Адам.
«Ну что за зайчики», «Классные такие», «Ой, милота», «У вас полный дом счастья», «Они потрясные», «Что за красота», «Сынок уже большой», «У вас прекрасные детки», «Оливия — заботливая сестра», «Вот это вечер мамочки», — стали писать подписчики.
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