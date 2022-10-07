Семенович рассказала о судьбоносной дате 9 октября для всех знаков зодиака: «Стоит это делать»

Эту энергию дня можно направить во благо, например, сделать то, на что долго не решались.

«Для творческих людей полнолуние станет тоже особенным месяцем – откроются новые озарения, идеи, смыслы и пробудится воображение», - написала Семенович.

Вместе с тем эмоционально неустойчивым людям нужно очень хорошо контролировать себя, поскольку можно наломать дров. К слову, энергетически наполненным и непростым будет весь октябрь. Но каждый из нас может распорядиться своей судьбой в лучшую или худшую сторону. Иными словами, октябрь – это время решительных действий, но с четкой продуманной стратегией, с пониманием - к какой цели вы идете.