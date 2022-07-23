Семенович похвасталась аппетитными формами в тугом платье из черной кожи

Анна Семенович роскошно выглядит и всячески подчеркивает свою аппетитную фигуру. Так, на очередном снимке в соцсети певица покрасовалась в обтягивающем платье с глубоким декольте.
Наряд из черной кожи звезда дополнила прической из уложенных мелкими локонами длинных светлый волос.
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«Ага, пятница, говорите? Вот я думаю, спать или гулять? У вас какие планы?» — обратилась Анна к публике.
Анна Семенович. Фото: соцсети
Фолловеры активно отреагировали на вопрос экс-солистки группы «Блестящие».
«Гуляй, Анечка! Чего такой красотке дома сидеть»; «Божественная женщина»; «Твоя фигура не дает мне спать по ночам»; «Такая притягательная. Гуляй, пока молодая! И обязательно в этом платье. Очень тебе идет», — написали они.
Ранее Семенович честно рассказала о пластических операциях. Звезда призналась, что сделала две липосакции.