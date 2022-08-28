Семен Слепаков даст серию концертов в Израиле

Первый концерт у Слепакова запланирован на 29 сентября в Хайфе. На следующий день, 30 сентября, будет выступление в Баэр-Шеве.

Первого октября концерт в Ашдоде, а третьего – в Тель-Авиве. Российских городов в туре юмориста нет.

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Напомним, что Семен Слепаков несколько месяцев назад покинул Россию. О возвращении на родину он пока не объявлял.