Семен Слепаков даст серию концертов в Израиле

Юморист Семен Слепаков в самое ближайшее время выступит перед израильской публикой. Расписание его концертного тура появилось в телеграм-канале «НеМалахов».
Семен Слепаков. Фото: телеграм-канал "НеМалахов"
Первый концерт у Слепакова запланирован на 29 сентября в Хайфе. На следующий день, 30 сентября, будет выступление в Баэр-Шеве.
Первого октября концерт в Ашдоде, а третьего – в Тель-Авиве. Российских городов в туре юмориста нет.
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Напомним, что Семен Слепаков несколько месяцев назад покинул Россию. О возвращении на родину он пока не объявлял.