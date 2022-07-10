«Семье уже не принадлежал»: с кем предпочитал жить Шатунов в последнее время перед смертью

Андрей Разин рассказал неожиданные подробности из жизни умершего 23 июня Юрия Шатунова. По словам продюсера, он в юношестве был под большим влиянием менеджера Аркадия Кудряшова и композитора Сергея Кудряшова.

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Потом, кода перебрался в Германию и женился, утерял это влияние. Как утверждает Разин, Кудряшов ему даже жаловался, что после знакомства со Светланой, с артистом почти невозможно было договориться о концертах. Дескать, супруга не хотела, чтобы они общались.

«Кудряшову надо, как в анекдоте, колокольчики на одно место повесить, чтобы от него во избежание греха все разбегались», - описал отношения Шатунова и Кудряшова Разин

Позже, утверждает Разин, Кудряшову удалось вернуть в свой «плен» Шатунова.

«В последнее время Юра семье уже не принадлежал. Перед смертью долго не появлялся в Германии. Даже на Новый год жену и детей не навещал. Он был полностью зомбирован Кудряшовым и принадлежал ему одному», - поведал Разин «Экспресс газете».

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