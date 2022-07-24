Селяночка: жена Вдовина Николаева в белом льняном платье покормила сына грудью в чистом поле

Жена известного бизнесмена Игоря Вдовина, бывшего гражданского мужа балерины Анастасии Волочковой, Елена Николаева в микроблоге занимается пропагандой грудного вскармливания.
А заодно, борется с предрассудками по поводу того, что младенцев нельзя кормить на глазах у публики. Многие до сих пор считают, что молодым мамам нужно прятаться, если вдруг возникла потребность приложить ребенка к груди.
Телеведущая Елена Николаева уже не раз показывала в микроблоге, как кормит сына Александра.
Теперь она поделилась новым снимком, на котором предстала среди чистого поля на руках с наследником. На Елене Николаевой красивое белое платье из льна, с одной стороны она его приспустила, чтобы открыть грудь. Маленький Александр приложен к груди и занят трапезой.
Елена Николаева с сыном Александром. Фото: соцсети
«Вау. Что ни сделаешь для фото, и ребенок раздетый», «Настоящая, любимая, счастливая, пусть так будет всегда», «Какая вы молодец, что кормите грудью сыночка», - отреагировали на кадр поклонники.
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Напомним, сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина появился на свет в конце декабря. Сейчас Александру семь месяцев.