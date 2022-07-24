Селяночка: жена Вдовина Николаева в белом льняном платье покормила сына грудью в чистом поле

Жена известного бизнесмена Игоря Вдовина, бывшего гражданского мужа балерины Анастасии Волочковой, Елена Николаева в микроблоге занимается пропагандой грудного вскармливания.

А заодно, борется с предрассудками по поводу того, что младенцев нельзя кормить на глазах у публики. Многие до сих пор считают, что молодым мамам нужно прятаться, если вдруг возникла потребность приложить ребенка к груди.

Телеведущая Елена Николаева уже не раз показывала в микроблоге, как кормит сына Александра.

Теперь она поделилась новым снимком, на котором предстала среди чистого поля на руках с наследником. На Елене Николаевой красивое белое платье из льна, с одной стороны она его приспустила, чтобы открыть грудь. Маленький Александр приложен к груди и занят трапезой.