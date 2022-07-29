«Сельскую» авоську для звезды «Великолепного века»? Пелин Карахан в платье мегахите допустила ляп с сумкой

Говоря о том, можно ли отнести аутфит Пелин Карахан к мегатренду лета, эксперт сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна с уверенностью ответила утвердительно. И все благодаря тому, что звезда «Великолепного века» отдала предпочтение платью с ультрамодной деталью — вырезами на талии.
При этом Пелин Карахан допустила модную неточность, выбрав слишком тяжелую для такого летнего кокетливого образа сумку. Так, имидж-стилист посоветовала красавице турчанке поменять аксессуар из кожи с плотной фактурой на авоську.
Кстати, такие плетенные сумки когда-то пользовались большим спросом и в сельской глуши, и в городе. Постепенно мода на авоськи стала захватывать мир большой моды, становясь хитом.
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«Образ Пелин выглядит актуальным в нынешнем сезоне. Платье в таком сливочном оттенке однозначно ей идет. Длина макси, прилегающий силуэт, разрезы на талии — это хит в этом сезоне. Причем этот тренд сохранится вплоть до 2023 года.
И обувь актуальна уже не первый сезон. Единственное, сумка совершенно не подходит к этому образу, она тяжелая по плотности. Хотя цвет достаточно летний, можно ассоциировать и с морем, и с небом. Но форма и фактура кожи — она не уместна в этом контексте.
Сюда бы идеально вписалась плетенная сумка, от авоськи до полупляжного шопера. Более интересно бы получилось, на мой взгляд», — добавила Алсу Арна.
Пелин Карахан в платье с разрезами на талии — мегахите лета. Фото: личный архив
А вот с сумочкой, как считает стилист, Пелин прогадала, ее фактура слишком тяжелая для летнего лука. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Алсу Арна — имидж-стилист. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», окончила бизнес-школу для дизайнеров Fashion Factory School и множество аналогичных курсов.
С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.