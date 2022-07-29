«Сельскую» авоську для звезды «Великолепного века»? Пелин Карахан в платье мегахите допустила ляп с сумкой

Говоря о том, можно ли отнести аутфит Пелин Карахан к мегатренду лета, эксперт сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна с уверенностью ответила утвердительно. И все благодаря тому, что звезда «Великолепного века» отдала предпочтение платью с ультрамодной деталью — вырезами на талии.

При этом Пелин Карахан допустила модную неточность, выбрав слишком тяжелую для такого летнего кокетливого образа сумку. Так, имидж-стилист посоветовала красавице турчанке поменять аксессуар из кожи с плотной фактурой на авоську.

Кстати, такие плетенные сумки когда-то пользовались большим спросом и в сельской глуши, и в городе. Постепенно мода на авоськи стала захватывать мир большой моды, становясь хитом.

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