«Сельский шик?»: Клава Кока в бикини покривлялась на балконе, повиснув на перилах

Клава Кока знает, как привлечь внимание поклонников. То юная звездочка «ТикТока» отжигала на курорте с Ольгой Бузовой, то наряжалась в весьма смелые наряды для концертов, то и дело будоража публику своей эксцентричностью.

Кстати, после веселой пирушки с экс-ведущей проекта «Дом-2», Клава Кока вызвала недовольство Димы Билана. Дело в том, что певица «случайно» слила в Сеть видео с Ольгой Бузовой. Причем поющая телеведущая вела себя весьма странно - то приседала, то спотыкалась, щеголяя в одном халатике. А дело было зимой. Кока натянула на подругу свою куртку, а потом всю дорогу переживала, что Бузова случайно запачкает ее крутейший бомбер.

Билан не смог смолчать, обругав Коку за то, что та думала совсем не о подруге, заботясь только о том, чтобы куртку ей вернулись в целости и сохранности. Позже сама Клава оправдалась за то, что «подмочила репутацию» Бузовой, заявив, что эти кадры всего лишь показывают то, как они веселились. Обидеть или задеть кого, звезда якобы не хотела.

Кстати, Клава любит привлекать к себе внимание. Так, певица позировала на балконе, ухватившись за перила. Кривляясь перед камерой, Кока повисла на стеклянной конструкции, откинув голову.