«Съели всю вату и хот-доги»: Юлия Салибекова из «Дома-2» показала троих подросших сыновей на одном фото

Экс-участница проекта «Дом-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном старается больше времени проводить с сыновьями.
Она придумывает разные развлечения для мальчиков Ролана, Эльдара и Баграта. чтобы они как можно меньше грустили и скучали по папе, которого видят довольно редко.
На этот раз Юлия Салибекова сводила всех троих в парк, предварительно покатав на новой машине.
В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором предстала в компании всех троих сыновей.
Юлия Салибекова с тремя сыновьями. Фото: соцсети
«Как классно на машинушке. Все дела сделали, а потом поехали все вместе в парк и все аттракционы «обкатали». Съели всю вату и хот-доги», - написала под фото Юлия Салибекова.
Напомним, на днях Юлия Салибекова получила права на управление автомобилем и сразу же приобрела машину.
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