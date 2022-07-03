«Съели всю вату и хот-доги»: Юлия Салибекова из «Дома-2» показала троих подросших сыновей на одном фото

Экс-участница проекта «Дом-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном старается больше времени проводить с сыновьями.

Она придумывает разные развлечения для мальчиков Ролана, Эльдара и Баграта. чтобы они как можно меньше грустили и скучали по папе, которого видят довольно редко.

На этот раз Юлия Салибекова сводила всех троих в парк, предварительно покатав на новой машине.

В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором предстала в компании всех троих сыновей.