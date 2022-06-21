Сел на шею, еще и оскорбляет: Алена Рапунцель раскрыла причину, по которой рассталась с мужем

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель пришла на лобное место, чтобы поделиться своей историей. Сейчас девушка осталась одна — с мужем Ильей Семиным, за которого она вышла замуж в прошлом году, они больше не вместе. Теперь Алена — мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, старшему из которых (от первого брака) три годика, младшему — едва исполнилось три месяца.

О причине разрыва с мужем Рапунцель рассказала всем. Оказалось, мужчина привык не работать и жить за счет дохода жены, начал диктовать ей свои условия, но сам меняться ради нее не захотел.

«Когда ты каждый день живешь в скандалах, в криках, в истериках, в оскорблениях, просто уже становится настолько все это тяжело. Когда женщина начинает сама тянуть семью, ей все равно хочется поддержки мужской, а он такой человек, что ему ничего делать не надо — ни работать, ничего не надо. Хотя уже второй ребенок», — высказала претензии на лобном «Дома-2» Рапунцель.

Источник: реалити-шоу «Дом-2»