Сексте навали красавицей, Боярскую – курносой: подписчики Миро сравнили двух жен Матвеева

Первая жена Максима Матвеева актриса Яна Сексте недавно вдруг призналась, что считает себя некрасивой. Блогер Лена Миро в своем ЖЖ написала, что так женщине нельзя рассуждать, тем более сегодня выглядеть привлекательно может каждая.

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На этот пост Миро получила неожиданную реакцию своих подписчиков, оказалось, что большинство из них считают, что Яна Сексте на самом деле хороша собой, а вот вторая жена Максима Матвеева Лиза Боярская вовсе не красавица, как ее подают в кино и на ТВ.