«Секс после 40 есть и он прекрасен!»: Семенович приоткрыла тайну личной жизни

Анна Семенович держит личную жизнь за семью печатями и не собирается изменять своим принципам. В недавней беседе с журналистами артистка все же проговорилась об интимной жизни.

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«Секс после 40 есть и он прекрасен!» — заверила Семенович репортеров, добавив, что лишь после 40 ощутила настоящий вкус к жизни.

Певица не стала раскрывать подробности. Она отметила, что счастье любит тишину.

«Я всегда скрывала свою личную жизнь от посторонних, и буду продолжать это делать впредь», — цитирует звезду PROZVEZD.

Ранее Семенович честно рассказала о пластических операциях. Звезда призналась, что сделала две липосакции.