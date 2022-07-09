Секретный трюк: как переводить деньги с карты на карту, экономя на комиссиях

Переводы денег с карты на карту – довольно популярная банковская операция среди россиян. Как при такой манипуляции избежать дополнительных трат в виде комиссий, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Если вы хотите перевести крупную сумму клиенту своего банка, то перед этим лучше связаться с финансовой организацией и уточнить, будет ли комиссия и как ее избежать. Сейчас россияне, как правило, имеют несколько карт разных банков, поэтому переводы с карты на карту без комиссии совершить гораздо проще», - цитирует юриста РИА Новости.

По его словам, один из способов - перевод внутри одного и того же банка в рамках лимита. Обычно он варьируется, но в среднем составляет от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.