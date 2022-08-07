Секрет – в подбородке: почему Кейт Миддлтон всегда отлично выглядит на фото

Эксперт по моде и стилю Миранда Холдер рассказала, почему Кейт Миддлтон всегда отлично получается на фотографиях. Даже на тех, что делают скрыто папарацци, без всякого позирования и поиска удачного ракурса.

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Оказывается, герцогиня Кембриджская прошла специальный курс работы со СМИ, где обучают держаться так, чтобы выглядеть красиво и естественно на случайных снимках. Главное здесь – выработать навык правильно держать подбородок, ровно параллельно земле или полу, не задирая голову и не опуская вниз нос.

«Вы можете быть самым красивым человеком на земле, но все равно ужасно получиться на фотографии, потому что то, как ваша челюсть располагается относительно земли, очень важно. Вам не нужно опускать голову, или задирать ее, чтобы мы видели ваши ноздри, нет», - сказала Холдер.