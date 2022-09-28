Съехали от Рудковской в отдельную квартиру: как живут сыновья Батурина

Яна Рудковская как-то призналась, что никогда не задаривала своих сыновей подарками без повода, а если и давала деньги на карманные расходы, то непременно интересовалась, на что они их потратили. Музыкальный продюсер дала понять, что не позволяла своим детям сорить заработанными родителями средствами. Безмерных трат у старших сыновей Яны не было. Кстати, сыновья бизнесмена Виктора Батурина давно живут отдельно. Они самостоятельные и лишнюю копейку из семьи не тянут.

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«Семь лет между младшими сыновьями — идеально, можно было бы поменьше. Саша очень заботится об Арсении, делится с ним игрушками, покупает для него подарки на свои заработанные деньги. Старшие дети уже выросли и живут отдельно в городской квартире, учатся в МГИМО. Перешли оба на 4-й курс. Николай играет в медийной футбольной лиге за Broke boys и занимается музыкой, Андрей профессионально занимается гольфом. Почти каждые выходные они проводят с нами. Я очень радуюсь за них — хорошо учатся, занимаются спортом — и, конечно, волнуюсь, что будет дальше? Вижу, что воспитала настоящих мужчин, приучила к самостоятельности. Горжусь ими. Я счастливый человек — у меня четверо потрясающих детей. Евгений говорит, что нам нужен еще один ребенок. Очень хотелось бы», — подметила Рудковская.

По материалам Hello.