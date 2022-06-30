«Сегодня послал их»: Киркоров прекратил сотрудничество с Dolce & Gabbana

Артист признался, что итальянские дизайнеры «плохо себя ведут».
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил о том, что прекращает сотрудничать с покинувшей Россию итальянской фирмой Dolce & Gabbana.

«Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!» — сказал певец журналистам.

Киркоров тратил огромные деньги на одежду дизайнеров. Кроме того, артист получал поздравления с днем рождения лично от Доменико Дольче и Стефано Габбана.

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