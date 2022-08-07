Седой, но все еще хорош: как выглядит и чем занимается экс-солист «На-на» Владимир Асимов

После громкого хита «Упала шляпа» он неожиданно ушел из коллектива и вообще пропал с экранов ТВ и из Интернета. Однако в программе «Привет, Андрей!» «России 1» раскрыли карты, где сейчас живет и чем занимается Асимов.

«В апреле у него был день рождения, мы созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он живет в Испании, все хорошо», — рассказал Вячеслав Жеребкин.

Асимову в настоящий момент уже 55 лет, более 12 лет он проживает в Аликанте в Испании. Имеет испанское гражданство и занимается с женой Татьяной бизнесом далеким от шоу-бизнеса. Его сыну Семену 27 лет, в Европе он получил высшее юридическое образование и работает на госслужбе.