Седой, но все еще хорош: как выглядит и чем занимается экс-солист «На-на» Владимир Асимов

Хорошенького экс-солиста группы «На-на» с волнистыми волосами и харизматичной улыбкой Владимира Асимова многие поклонницы не могут забыть до сих пор.
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После громкого хита «Упала шляпа» он неожиданно ушел из коллектива и вообще пропал с экранов ТВ и из Интернета. Однако в программе «Привет, Андрей!» «России 1» раскрыли карты, где сейчас живет и чем занимается Асимов.
«В апреле у него был день рождения, мы созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он живет в Испании, все хорошо», — рассказал Вячеслав Жеребкин.
Асимову в настоящий момент уже 55 лет, более 12 лет он проживает в Аликанте в Испании. Имеет испанское гражданство и занимается с женой Татьяной бизнесом далеким от шоу-бизнеса. Его сыну Семену 27 лет, в Европе он получил высшее юридическое образование и работает на госслужбе.
Владимир Асимов и Владимир Левкин. Фото: соцсети