Седоковой грозит депортация из России

Еще зимой Анна Седокова перебралась в США. Там нашел работу ее молодой муж, баскетболист Янис Тимма. В России у артистки остался бизнес и две элитные квартиры в ипотеку. За каждую артистка платит по 500 тысяч рублей в месяц.

Но возвращаться в Россию Седокова больше не может. В начале августа налоговая ликвидировала ее бизнес – ИП Анна Седокова, через которое она получала гонорары за рекламу, концерты, корпоративы.