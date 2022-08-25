Седоковой грозит депортация из России

Еще зимой Анна Седокова перебралась в США. Там нашел работу ее молодой муж, баскетболист Янис Тимма. В России у артистки остался бизнес и две элитные квартиры в ипотеку. За каждую артистка платит по 500 тысяч рублей в месяц.
Но возвращаться в Россию Седокова больше не может. В начале августа налоговая ликвидировала ее бизнес – ИП Анна Седокова, через которое она получала гонорары за рекламу, концерты, корпоративы.
«Как видно из документации, Анна Седокова является гражданкой Украины. Впрочем, чтобы зарегистрировать свое ИП в России, вовсе не обязательно быть обладателем российского паспорта. Однако, бизнес автоматически закрывается, когда заканчивается срок действия вида на жительства (ВНЖ). Видимо, так и произошло в случае артистки. Если ВНЖ подошел к концу, Анна Седокова в течение двух недель должна покинуть страну. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения», - пояснил «Комсомольской правде» юрист Михаил Алексеев.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Седокова – одна из немногих украинских звезд, кто никак не выражал свое мнение по поводу происходящих в мире событий.