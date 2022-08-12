Седокова с трудом вместила выдающийся бюст в мокрый лиф: горячее фото

Певица позировала в бассейне.
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова любит эпатировать публику провокационными снимками. Один из них экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала на своей странице в соцсети. 

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На фото звезда позировала в бассейне, надев миниатюрное бикини с анималистичным принтом и солнечные очки. Она приблизила камеру к зоне декольте, сделав акцент на пышной груди.

«Все отлично, но пора бы уже и домой, работать», — написала Анна.

 

Анна Седокова. Фото: соцсети

Напомним, сейчас Седокова с детьми и мужем Янисом Тиммой живет в Майами. Супругу певицы долго не удавалось найти хорошую работу, однако в итоге он подписал контракт на выступления в Лиге развития НБА. 

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