Седокова с трудом вместила выдающийся бюст в мокрый лиф: горячее фото

Анна Седокова любит эпатировать публику провокационными снимками. Один из них экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала на своей странице в соцсети.

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На фото звезда позировала в бассейне, надев миниатюрное бикини с анималистичным принтом и солнечные очки. Она приблизила камеру к зоне декольте, сделав акцент на пышной груди.