Седокова поманила пышными округлостями в алом платье с декольте: видео

Певица примерила соблазнительный наряд.
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Сейчас Анна Седокова активно занимается преображением своей фигуры. Певица сидит на диете и ежедневно тренируется.

Благодаря усердным занятиям и ограничении питания за месяц экс-солистка «ВИА Гры» сбросила пять килограммов и снова стала позволять себе носить откровенные наряды. 

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Для очередного выхода в свет Анна выбрала экстремально-обтягивающее фигуру алое платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул пышный бюст, аппетитные бедра и тонкую талию артистки. 

Напомним, в начале года Седокова перебралась в США вместе с детьми и мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара сняла роскошную виллу в Майами.

Певица продолжила удаленно вести свой бизнес по продаже одежды в России, а ее супруг подписал контракт на выступление в Лиге развития НБА. 

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