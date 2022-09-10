Седокова поманила пышными округлостями в алом платье с декольте: видео

Сейчас Анна Седокова активно занимается преображением своей фигуры. Певица сидит на диете и ежедневно тренируется.

Благодаря усердным занятиям и ограничении питания за месяц экс-солистка «ВИА Гры» сбросила пять килограммов и снова стала позволять себе носить откровенные наряды.

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Для очередного выхода в свет Анна выбрала экстремально-обтягивающее фигуру алое платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул пышный бюст, аппетитные бедра и тонкую талию артистки.