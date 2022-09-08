Седокова похвасталась гром-бедрами в крошечных розовых стрингах: горячее фото

Сейчас Анна Седокова строго следит за своим питанием и активно занимается спортом. Благодаря этому певица, которая заметно набрала вес за последние месяцы, начала возвращаться в свою прежнюю форму.
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Она продемонстрировала фигуру во всей красе, опубликовав в соцсети фото в купальнике. На снимке Анна повернулась к камере спиной, показав пышные бедра в розовых стрингах.
Анна Седокова. Фото: соцсети
В подписи к кадру Седокова рассказала, как взяла себя в руки и села на диету.
«Однажды я посмотрела в зеркало и спросила себя: Аня, кто сильнее, ты или еда? Пока получалось, что спагетти. И я пошла на принцип. Я сказала себе, неужели кто-то может мной управлять? Никто не смог из сильнейших мира, а пельмени смогут?» — высказалась экс-солистка «ВИА Гры».