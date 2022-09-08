Седокова похвасталась гром-бедрами в крошечных розовых стрингах: горячее фото

Сейчас Анна Седокова строго следит за своим питанием и активно занимается спортом. Благодаря этому певица, которая заметно набрала вес за последние месяцы, начала возвращаться в свою прежнюю форму.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она продемонстрировала фигуру во всей красе, опубликовав в соцсети фото в купальнике. На снимке Анна повернулась к камере спиной, показав пышные бедра в розовых стрингах.