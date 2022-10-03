Сдуревшая от одиночества Бузова публично потерлась интимным местом о колбасу: слабонервным не смотреть (видео)

Ольга Бузова устроила вакханалию на людях.
Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Певица Ольга Бузова уже давно одинока, любые слухи о связи с кем-то она сразу категорически опровергает. Артистка при этом не скрывает, что хочет любви и устала от своего статуса.

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Пока это весьма заметно из поведения Бузовой, которая все активнее и активнее демонстрирует свою пятую точку в соцсетях.

Фолловеры знаменитости уже давно привыкли к ее выходкам, однако ее последний поступок шокировал даже бывалых. Ольга Бузова устроила настоящую вакханалию с копченой колбасой, натирая ею бедра и интимное место. Слабонервным явно на это смотреть не стоит.

Как считаете, с какой целью Бузова это делала?

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